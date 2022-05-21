Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ с 19 голами, Зиньковский – лучший ассистент с 9 передачами

Теги Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Уфа Дмитрий Полоз Антон Зиньковский Матео Кассьерра Гамид Агаларов Сочи Футбол

Нападающий «Уфы» стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ.

21-летний форвард уфимцев Гамид Агаларов забил 19 голов при одной голевой передаче (в заключительно матче с «Рубином») в 29 матчах чемпионата Премьер-лиги.

Вторую позицию разделили два футболиста, забившие по 14 мячей – это Матео Кассьерра («Сочи») и Дмитрий Полоз («Ростов»).

Лучшим ассистентом по итогам сезона-2021/22 стал полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский, записавший на свой счет 9 результативных передач.

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