Хавбек «Шахтера» Маркос Антонио переходит в «Лацио» за 8+2 млн евро

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Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио переходит в «Лацио».

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, клубы уже устно договорились о трансфере. Бразилец тоже дал согласие на переход, ему лишь осталось подписать необходимые документы.

«Лацио» заплатит за 21-летнего игрока 8+2 млн евро. В нем видят замену Лукасу Лейве, контракт которого с клубом действует до этого лета. 

Центральный полузащитник выступал за «Шахтер» с 2019 года. Его полную статистику можно изучить по ссылке.

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