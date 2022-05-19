Хавбек «Шахтера» Маркос Антонио переходит в «Лацио» за 8+2 млн евро

Полузащитник переходит в .

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, клубы уже устно договорились о трансфере. Бразилец тоже дал согласие на переход, ему лишь осталось подписать необходимые документы.

«Лацио» заплатит за 21-летнего игрока 8+2 млн евро. В нем видят замену Лукасу Лейве, контракт которого с клубом действует до этого лета.

Центральный полузащитник выступал за «Шахтер» с 2019 года. Его полную статистику можно изучить по ссылке.

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