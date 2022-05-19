Хавбек «Шахтера» Маркос Антонио переходит в «Лацио» за 8+2 млн евро

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио переходит в «Лацио».
Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, клубы уже устно договорились о трансфере. Бразилец тоже дал согласие на переход, ему лишь осталось подписать необходимые документы.
«Лацио» заплатит за 21-летнего игрока 8+2 млн евро. В нем видят замену Лукасу Лейве, контракт которого с клубом действует до этого лета.
Центральный полузащитник выступал за «Шахтер» с 2019 года. Его полную статистику можно изучить по ссылке.
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам