Гомес повредил голеностоп в игре «Ливерпуля» с «Саутгепмтоном». К финалу ЛЧ должен восстановиться

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес получил травму в матче с «Саутгемптоном» (2:1) в АПЛ.
По сведениям журналиста The Times Пола Джойса, сегодня футболист прошел медицинское обследование, и рентгенография серьезных повреждений голеностопа не выявила.
В «Ливерпуле» уверены, что Гомес будет готов к финалу Лиги чемпионов, который назначен на 28 мая.
В текущем сезоне англичанин провел 8 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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