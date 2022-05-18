Гомес повредил голеностоп в игре «Ливерпуля» с «Саутгепмтоном». К финалу ЛЧ должен восстановиться

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА травмы Саутгемптон Джо Гомес Здоровье Футбол

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес получил травму в матче с «Саутгемптоном» (2:1) в АПЛ.

По сведениям журналиста The Times Пола Джойса, сегодня футболист прошел медицинское обследование, и рентгенография серьезных повреждений голеностопа не выявила.

В «Ливерпуле» уверены, что Гомес будет готов к финалу Лиги чемпионов, который назначен на 28 мая.

В текущем сезоне англичанин провел 8 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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