Гомес повредил голеностоп в игре «Ливерпуля» с «Саутгепмтоном». К финалу ЛЧ должен восстановиться

Защитник «Ливерпуля» получил травму в матче с (2:1) в .

По сведениям журналиста The Times Пола Джойса, сегодня футболист прошел медицинское обследование, и рентгенография серьезных повреждений голеностопа не выявила.

В уверены, что Гомес будет готов к финалу , который назначен на 28 мая.

В текущем сезоне англичанин провел 8 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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