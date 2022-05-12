У де Брюйне 200 (84+116) очков в 305 играх за карьеру в «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кевин де Брюйне Футбол

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне забил 4 гола в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» (5:1).

Бельгиец набрал 200-е (84+116) очко по системе «гол+пас» в 305 играх за время выступлений за «горожан» во всех турнирах.

Этот сезон – самый результативный для де Брюйне (17 голов) за карьеру в «Ман Сити».

Подробнее статистика 30-летнего игрока – здесь.

Первый покер в карьере де Брюйне – он тащит «Сити» к чемпионству. Праздновал как Холанд и Аршавин 

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