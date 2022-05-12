Де Брюйне после покера «Вулвс»: «Моя связь с партнерами исключительна, поэтому я люблю играть с ними»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Вулверхэмптон Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне подвел итоги матча с «Вулверхэмптоном» (5:1). 

Полузащитник «Манчестер Сити» сделал покер в этой игре. Он забил 3 мяча к 24-й минуте. 

«Это было отличное начало игры для команды и для меня. Я думаю, мы провели отличную выездную игру, так что я очень доволен командой.

Я стараюсь лучше понимать ситуацию. Если моя команда двигается, я пытаюсь найти игроков пасом. Моя связь с партнерами исключительна, и поэтому я люблю играть с ними», – сказал де Брюйне.

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