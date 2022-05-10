Джейми Каррагер: «Ман Сити» на уровне 96-100 очков за сезон. Подписание Холанда должно создать разницу в больших матчах»

оценил переход в «Манчестер Сити».

«Это делает сильнее, конечно, но я смотрю на это по-другому.

Холанд не поднимет «Сити» на другой уровень. Они уже на том уровне, когда набирают от 96 до 100 очков за сезон.

В некоторых матчах все решают небольшие детали. Сразу вспоминается поражение «Ман Сити» от «Реала». Если бы Холанд сыграл, то «Сити» мог пройти дальше.

«Ман Сити» уже на самом высоком уровне. Они были, наверное, лучшими в последние три-четыре года с точки зрения стабильности.

Подписание Холанда должно создать небольшую разницу в больших матчах», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

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