Начо продлит контракт с «Реалом» до 2024 года

Защитник Начо продлит контракт с клубом до 2024 года.

Срок действия предыдущего соглашения истекал в 2023 году. Переговоры между сторонами прошли быстро, но дата, когда клуб объявит о продлении контракта, еще неизвестна.

Игрок проигнорировал интерес со стороны некоторых клубов Серии А.

В текущем сезоне 32-летний футболист провел 25 матчей, в которых забил 3 гола.

Начо – воспитанник «Реала», он в первой команде с 2011 года. Его статистика – здесь.

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