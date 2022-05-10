Начо продлит контракт с «Реалом» до 2024 года

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Защитник «Реала» Начо продлит контракт с клубом до 2024 года. 

Срок действия предыдущего соглашения истекал в 2023 году. Переговоры между сторонами прошли быстро, но дата, когда клуб объявит о продлении контракта, еще неизвестна. 

Игрок проигнорировал интерес со стороны некоторых клубов Серии А. 

В текущем сезоне Ла Лиги 32-летний футболист провел 25 матчей, в которых забил 3 гола.

Начо – воспитанник «Реала», он в первой команде с 2011 года. Его статистика – здесь.  

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