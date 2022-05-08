Карпин о 0:0 с «Уфой»: «Взяли очко на выезде, считаем это позитивным результатом»

подвел итоги матча против «Уфы» (0:0).

«Удалось ли выполнить установку? Не до конца, но тяжелая игра получилась. «Уфа» играет в простой, но эффективный футбол, знает, что делать в каждый момент игры.

Непростой матч, тем более на искусственном поле с не совсем привычным отскоком мяча. В целом доволен. Если бы забили, было бы совсем хорошо.

Порадовало, что сыграли на ноль, но это не самое главное. Взяли очко на выезде, считаем это позитивным результатом», – сказал главный тренер .

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков