Роджерс о 0:1 с «Ромой»: «Угловые – наша ахиллесова пята в этом сезоне. Во втором тайме мы играли намного лучше, форсировали игру и навязали свой стиль»

подвел итоги матча с «Ромой» в конференций.

«Лестер» потерпел поражение в ответном полуфинальном матче (0:1, первый матч – 1:1) и вылетел из турнира.

«Это была равная игра, в которой все решил стандарт. Мы не могли сделать последний пас в последней трети поля.

Это явно не тот результат, которого мы хотели, но игроки выложились полностью. Атмосфера была невероятной, как со стороны болельщиков «Ромы», так и со стороны наших болельщиков.

Конечно, когда ты проигрываешь во втором матче полуфинала, это разочаровывает. Во втором тайме мы играли намного лучше. Мы форсировали игру и навязали свой стиль. Нам пришлось сделать замены, я думал, что мы были недостаточно агрессивны в первом тайме.

Угловые были нашей ахиллесовой пятой весь этот сезон. Мы пытались структурированно обороняться в своей штрафной, пробовали персональную опеку, зональную, но очевидно, что нашей команде не хватает физики, чтобы стабильно справляться с определенными ситуациями. Это стоило нам очень дорого сегодня», – сказал главный тренер .