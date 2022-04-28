поделился воспоминаниями о работе с Курбаном Бердыевым.

– Малоизвестный на тот момент тренер в первом же сезоне добился результата. В чем его секрет?

– Был грамотный подход. Мы очень хорошо оборонялись, играли от обороны, очень хорошо перемещаясь и сменяя друг друга, занимались очень много тактически. Залог успеха – это грамотная работа тренерского штаба в совокупности с нашим желанием проявить себя. Тогда мы выбрали правильный подход.

Когда я проходил стажировку у Курбана Бекиевича, мы вспоминали то время. По его словам, они отталкивались от того, что нужен был результат, нужно четко играть в обороне. А в атаке у нас были универсальные ребята, у которых многое получалось. Ну и, конечно же, стандарты. В 2003-м наши стандарты были как пенальти для соперника. Сколько мы забили после них! Это одна из находок Виталия Кафанова.

– Бердыеву такой защитный стиль игры нравился?

– На самом деле Курбан Бекиевич – приверженец другого футбола, не того, с каким его ассоциируют. Он любил атаковать, когда был футболистом, и хотел, чтобы его команды играли в атакующий футбол. Но все зависит от поставленных задач и игроков, которые есть в обойме. Поэтому, когда у «Рубина» были классная атака, большой выбор атакующих игроков, «Рубин» и стал чемпионом, – сказал бывший полузащитник в интервью «Бизнес Online» .