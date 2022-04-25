Лам о 10 титулах «Баварии» в Бундеслиге: «Не очень хорошо. Это не идет на пользу клубу, борьба должна быть плотнее»

недоволен, что «Бавария» так превосходит соперников по Бундеслиге.

Мюнхенцы досрочно стали чемпионами Германии в 31-м туре, выиграв титул в десятый раз подряд.

«Конечно, это не очень хорошо, в этом нет никаких сомнений. «Баварии» не идет на пользу и то, что она берет титул так рано.

Можно выигрывать чемпионат несколько раз подряд, но борьба должна быть более плотной. Интрига должна жить до конца. Не должно быть так, что чемпион известен за четыре тура до конца», – сказал экс-капитан «Баварии» в эфире ZDF.

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