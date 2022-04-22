Артета о факторе Венгера в «Арсенале»: «Хочется вернуть самый высокий уровень, который у клуба был с Арсеном»

рассказал о факторе Арсена Венгера, когда принимал приглашение «Арсенала» стать главным тренером.

– Это приходило мне на ум, когда я принимал предложение, но это было не таким весомым моментом по сравнению возможностью, которую я увидел, чтобы присоединиться к этому клубу и попытаться сделать то, что мы все хотели сделать.

То есть вернуть тот самый высокий уровень, который у был с Арсеном. Очевидно, что это желание было намного больше, чем опасения по поводу неудачи.

– Вы могли стать главным тренером сразу после ухода Арсена?

– Было близко к этому, но тогда, вероятно, еще было слишком рано

– Почему вы тогда не стали главным тренером?

– Потому что есть люди, которые принимали решения. И они приняли другое решение, – сказал главный тренер лондонского клуба.