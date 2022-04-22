Колосков против женщин-арбитров в РПЛ: «Пусть в Европе судят, там футбол другой и культура»

против работы женщин-арбитров в .

Ранее такое предложение выдвинула Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«У нас в России есть женский чемпионат по футболу, пусть там судят. Каждый должен заниматься своим делом.

Вместо того, чтобы сконцентрироваться на системе подготовки судей, работе судейских академий, которых у нас нет, но были, мы то итальянцев приглашаем, то португальцев, теперь женщин сюда – спасителей судейства нашего.

Женщины в Европе судят? Пусть судят, там футбол другой и культура», – заявил почетный президент РФС.