Колосков против женщин-арбитров в РПЛ: «Пусть в Европе судят, там футбол другой и культура»

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Вячеслав Колосков против работы женщин-арбитров в РПЛ.

Ранее такое предложение выдвинула Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«У нас в России есть женский чемпионат по футболу, пусть там судят. Каждый должен заниматься своим делом.

Вместо того, чтобы сконцентрироваться на системе подготовки судей, работе судейских академий, которых у нас нет, но были, мы то итальянцев приглашаем, то португальцев, теперь женщин сюда – спасителей судейства нашего.

Женщины в Европе судят? Пусть судят, там футбол другой и культура», – заявил почетный президент РФС.

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