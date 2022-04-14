Стоунз – лучший игрок матча «Атлетико» – «Сити»: «Всегда был начеку. Его важнейшая заслуга в том, что «горожане» сыграли всухую»

Защитник признан лучшим игроком матча с «Атлетико» (0:0).

Такое решение приняла группа технических наблюдателей УЕФА по итогам ответной игры 1/4 финала чемпионов.

«Он всегда был начеку, предотвращая исходящую от игроков «Атлетико» угрозу, и чрезвычайно эффективно защищался в своей штрафной площади.

В том, что «Сити» сумел отыграть всухую, его важнейшая заслуга», – говорится в заявлении группы.

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