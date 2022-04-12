Зенит – Урал 16.04.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В субботу, 16 апреля, в Санкт-Петербурге, на одноименном стадионе «Санкт-Петербург» встретятся «Зенит» и «Урал» в рамках 25 тура Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 16:30 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Зенит»

Команда Сергея Семака сейчас лидирует в Чемпионате России и в своем активе имеет 52 очка, которые были набраны за 24 матча. От главного конкурента в этом сезоне в борьбе за золотые медали – «Динамо» отрыв в 3 балла. Есть и солидный запас от третьего ЦСКА, в 9 баллов. Питерская команда проиграла лишь в 2-ух матчах текущего сезона РПЛ, а выиграла больше половины своих сыгранных матчей – 15.

Команда с берегов Невы по показателю забитых мячей на порядок выше остальных оппонентов. На их счету 55 забитых голов, из которых большинство забил Артем Дзюба (10 мячей). И по пропущенным голам питерцы одна из лучших команд чемпионата и пропустили всего 23 мяча.

В последних 3 сыгранных матчах питерская команда одержала победу в 2-ух встречах и 1 раз сыграла вничью. В мировую Дзюба и Ко разошлись в гостевой игре с «Сочи» (0:0), где было много моментов для взятия ворот хозяев, но были проблемы в реализации моментов.

А победными получились игры с тульским «Арсеналом» (3:0), где Малком отметился дублем и в последнем туре с «Ахматом» (2:0), где игра получилось очень непростой и удалось вырвать победу именно на классе исполнителей.

Футбольный клуб «Урал»

Команда Игоря Шалимова всегда практически была крепким середняком Чемпионата России, но в этом сезоне команда испытывает трудности и борется лишь за выживание. Сейчас у команды из Екатеринбурга 14-ая позиция и 21 балл в их активе и от спасительной 12-ой строчки где идет «Рубин» их отделяет 4 очка. Столько же очков как у уральцев еще и «Уфы» и тульского «Арсенала», но они ниже в таблице по дополнительным показателям.

«Урал» в этом сезоне самая нерезультативная команда чемпионата. Они в ворота соперников отправили всего 15 мячей за 24 матча, у других команд РПЛ ни у кого нет менее 20 голов в активе. Но стоит отметить их хорошую игру в защите и всего 25 пропущенных мячей, по этому показателю они в пятерке лучших в российском чемпионате.

Последние 6 туров в РПЛ для уральцев прошли неудачно: 4 поражения и 2 ничейных результата. Ничейный результат был в играх с «Ахматом» (0:0) и в предпоследнем сыгранном туре с ЦСКА (2:2), где екатеринбуржцы упустили победу на последних минутах встречи, пропустив с пенальти.

А в последнем сыгранном туре был проигрыш дома от «Крылья Советов» (0:1), где еще уральцы и схлопотали в конце матча красную карточку и в предстоящей игре не примет участие Алексей Герасимов.

Прогноз на матч «Зенит» – «Арсенал» Тула

«Зенит» и «Урал» в последних 5 очных встречах показали следующий результат:

07.11.21 «Урал» – «Зенит» 0:0;

27.01.21 «Зенит» – «Урал» 3:2;

05.12.20 «Зенит» – «Урал» 5:1;

19.09.20 «Урал» – «Зенит» 1:1;

14.03.20 «Зенит» – «Урал» 7:1.

«Зенит» уверенной поступью идет к очередному своему чемпионству, но все же порой испытывает трудности в играх с аутсайдерами чемпионата. А «Урал» именно та команда, которая может навязать плотную борьбу лидеру чемпионата, что и показала их ничейная игра в первом круге. Плюс к этому уральцы хороши в этом сезоне в защите. Да и последние 2 очные встречи команд получились очень боевыми и питерцы не выигрывали екатеринбуржцев с разницей более чем в 1 мяч. Поэтому в этой встрече вероятнее всего мы увидим низовой тотал и тяжелейшую победу с минимальной разницей в счете хозяев.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Зенит» – 1.19;

Победа «Урал» – 14.0;

Ничья – 7.00;

ИТМ1 (3,5) – 1.30;

ТМ (3,5) – 1.57;

Обе забьют-нет – 1.60;

Ф2 (2,5) – 1.50.

Вероятный исход: П1, ИТМ1 (3,5), ТМ (3,5), Обе забьют-нет, Ф2 (2,5).

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Где смотреть Зенит – Урал