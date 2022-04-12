Василий Уткин: «Алкоголь – деструктивное переживание, решил отказаться от него на длительное время. У меня дома есть гантели»

рассказал об отказе от алкоголя.

– Вы говорите, что у многих людей неправильное представление о вашей жизни, а я как раз хотел лучше узнать ваш быт, самые элементарные вещи. Чем вы занимаетесь дома в свободное время?

– Я мало времени провожу в квартире, она у меня – чтобы переночевать в основном.

Утром я могу что-нибудь написать, кино смотрю, делаю зарядку. Вы, наверное, удивитесь, но у меня дома есть гантели. И я ими пользуюсь по назначению.

– Сколько раз в неделю?

– По настроению. Но сейчас почти каждый день. Не то чтобы это было для меня большой проблемой, но я после тяжелого отрезка в жизни принял решение на длительное время отказаться от алкоголя. Вообще.

Так просто нельзя. Сейчас должны волновать другие вещи. Алкоголь – деструктивное переживание, – сказал журналист в интервью

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