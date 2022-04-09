Симеоне про 0:1 с «Мальоркой»: «Легко все свалить на матч с «Сити», но это соперник заставил «Атлетико» играть так, как надо ему»

Главный тренер высказался о поражении от «Мальорки» (0:1).

– Мы начали с возможности забить, но затем создавать моменты становилось все сложнее. Соперник очень хорошо провел матч и играл от обороны, отталкиваясь от наших действий. У обоих ворот моментов было мало.

Нам не удавалось найти те решения, на которые мы рассчитывали, у нас был только один хороший момент, мы почти ничего не сделали для того, чтобы разбить качественную оборону соперника.

– Это последствия матча с ?

– Всегда легко свалить нехватку концентрации на прошлый матч. Но нет, сегодня мы просто провели не лучший матч, а соперник заставил нас играть в ту игру, которая больше всего подходит ему. И мы не смогли взломать его оборону, – сказал Симеоне.