Мюллер выиграл 300-й матч в Бундеслиге. Это удавалось лишь Нойеру и Кану

в составе «Баварии» одержал 300 побед в чемпионате Германии.

За время существования Бундеслиги (первый сезон начался в 1963 году) немецкий хавбек стал лишь третьим футболистом, которому удалось добраться до этой отметки.

Ранее это удавалось лишь Мануэлю Нойеру, нынешнему голкиперу мюнхенцев, и , бывшему вратарю «Баварии». Таким образом, Мюллер – первый полевой футболист, выигравший 300 матчей в лиге.

Подробно со статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Гол Левандовского с пенальти принес «Баварии» победу над «Аугсбургом» – 1:0