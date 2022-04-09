Мюллер выиграл 300-й матч в Бундеслиге. Это удавалось лишь Нойеру и Кану

Теги Бавария Оливер Кан Мануэль Нойер бундеслига Германия Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер в составе «Баварии» одержал 300 побед в чемпионате Германии.

За время существования Бундеслиги (первый сезон начался в 1963 году) немецкий хавбек стал лишь третьим футболистом, которому удалось добраться до этой отметки.

Ранее это удавалось лишь Мануэлю Нойеру, нынешнему голкиперу мюнхенцев, и Оливеру Кану, бывшему вратарю «Баварии». Таким образом, Мюллер – первый полевой футболист, выигравший 300 матчей в лиге.

Подробно со статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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