Роналду о награде лучшему игроку месяца в «МЮ»: «Индивидуальные достижения стоят больше, когда они связаны с коллективными победами»

Криштиану Роналду прокомментировал получение награды лучшему месяца в «Манчестер Юнайтед».
Португалец также был признан автором лучшего гола месяца в АПЛ.
«Индивидуальные достижения всегда приветствуются, но они стоят гораздо больше, когда они связаны с коллективными победами.
Есть еще многое, за что нужно бороться до конца сезона, и мы не должны отказываться от достижения возможных целей.
Спасибо всем, кто принял участие в голосовании за лучший гол и лучшего игрока месяца. Давайте попробуем достигнуть большего! Давайте бороться до последнего вздоха! Вперед, «дьяволы»!» – написал нападающий «Манчестер Юнайтед» в инстаграме.