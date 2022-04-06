Роналду о награде лучшему игроку месяца в «МЮ»: «Индивидуальные достижения стоят больше, когда они связаны с коллективными победами»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Футбол

Криштиану Роналду прокомментировал получение награды лучшему месяца в «Манчестер Юнайтед».

Португалец также был признан автором лучшего гола месяца в АПЛ.

«Индивидуальные достижения всегда приветствуются, но они стоят гораздо больше, когда они связаны с коллективными победами.

Есть еще многое, за что нужно бороться до конца сезона, и мы не должны отказываться от достижения возможных целей. 

Спасибо всем, кто принял участие в голосовании за лучший гол и лучшего игрока месяца. Давайте попробуем достигнуть большего! Давайте бороться до последнего вздоха! Вперед, «дьяволы»!» – написал нападающий «Манчестер Юнайтед» в инстаграме.

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