Аршавин проходит обучение на сертификат УЕФА для футбольных менеджеров

Андрей Аршавин планирует получить сертификат УЕФА для футбольных менеджеров.
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России сейчас проходит соответствующее обучение.
«Получение сертификата Master for international players для бывших игроков национальных сборных позволит Аршавину занимать высокие управленческие посты, а также заниматься менеджментом в спорте.
Заключительный этап и защита проекта состоится уже в сентябре», – сообщили в петербургском клубе.
Сейчас Аршавин занимает в «Зените» пост заместителя генерального директора по спортивному развитию.