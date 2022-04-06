Аршавин проходит обучение на сертификат УЕФА для футбольных менеджеров

планирует получить сертификат для футбольных менеджеров.

Бывший полузащитник и сборной России сейчас проходит соответствующее обучение.

«Получение сертификата Master for international players для бывших игроков национальных сборных позволит Аршавину занимать высокие управленческие посты, а также заниматься менеджментом в спорте.

Заключительный этап и защита проекта состоится уже в сентябре», – сообщили в петербургском клубе.

Сейчас Аршавин занимает в «Зените» пост заместителя генерального директора по спортивному развитию.