Аршавин проходит обучение на сертификат УЕФА для футбольных менеджеров

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Андрей Аршавин планирует получить сертификат УЕФА для футбольных менеджеров.

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России сейчас проходит соответствующее обучение.

«Получение сертификата Master for international players для бывших игроков национальных сборных позволит Аршавину занимать высокие управленческие посты, а также заниматься менеджментом в спорте.

Заключительный этап и защита проекта состоится уже в сентябре», – сообщили в петербургском клубе.

Сейчас Аршавин занимает в «Зените» пост заместителя генерального директора по спортивному развитию.

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