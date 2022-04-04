оценил перспективы в Серии А после поражения от (0:1).

«Не буду говорить того, что сейчас никак не поможет. Я хочу обсуждать игру. Моя команда провела хороший матч, мы здорово сыграли, много раз били по воротам, жаль, что проиграли.

Это был хороший «Ювентус», команда прибавляет, мы делаем больше вертикальных передач, лучше находим нападающих и качественно действуем с технической точки зрения.

Наконец-то люди могут сказать, что «Ювентус» точно выбыл из гонки за скудетто! Мы лишь хотим набрать как можно больше очков, чтобы обеспечить себе четвертое место, и подготовиться к сильному старту в следующем сезоне.

К следующем сезону мы будем уже год работать вместе, так что начнем попытки выиграть скудетто. Этот год мы начали плохо, нужно было много отыгрывать. Также в важных матчах нам мешали индивидуальные моменты.

Нужно считать, что стакан наполовину полон: мы становимся командой, хотя еще есть куда прибавлять, предстоит работать, чтобы усилить определенные аспекты», – сказал Аллегри DAZN.