Кьеллини может покинуть «Ювентус» летом и перейти в клуб МЛС

Защитник Джорджо Кьеллини может покинуть «Ювентус» по завершении сезона.
Прошлым летом игрок продлил контракт с туринским клубом до 2023 года, однако поражение сборной Италии от Северной Македонии в стыковом матче ЧМ-2022 может повлиять на его будущее.
Сообщается, что 37-летний футболист рассматривает возможность перехода в одну из команд МЛС.
Кьеллини заинтересован в переезде в США как с профессиональной точки зрения, так и с личной. В числе прочего он хотел бы получить опыт менеджерской работы, чтобы в будущем вернуться в «Юве» на руководящий пост.
Защитник выступает за «Ювентус» с 2005 года. Его подробная статистика – здесь.