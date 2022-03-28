Кьеллини может покинуть «Ювентус» летом и перейти в клуб МЛС

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Защитник Джорджо Кьеллини может покинуть «Ювентус» по завершении сезона.

Прошлым летом игрок продлил контракт с туринским клубом до 2023 года, однако поражение сборной Италии от Северной Македонии в стыковом матче ЧМ-2022 может повлиять на его будущее.

Сообщается, что 37-летний футболист рассматривает возможность перехода в одну из команд МЛС.

Кьеллини заинтересован в переезде в США как с профессиональной точки зрения, так и с личной. В числе прочего он хотел бы получить опыт менеджерской работы, чтобы в будущем вернуться в «Юве» на руководящий пост.

Защитник выступает за «Ювентус» с 2005 года. Его подробная статистика – здесь.

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