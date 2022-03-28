Кьеллини может покинуть «Ювентус» летом и перейти в клуб МЛС

Защитник Джорджо Кьеллини может покинуть по завершении сезона.

Прошлым летом игрок продлил контракт с туринским клубом до 2023 года, однако поражение сборной Италии от Северной Македонии в стыковом матче может повлиять на его будущее.

Сообщается, что 37-летний футболист рассматривает возможность перехода в одну из команд .

Кьеллини заинтересован в переезде в США как с профессиональной точки зрения, так и с личной. В числе прочего он хотел бы получить опыт менеджерской работы, чтобы в будущем вернуться в «Юве» на руководящий пост.

Защитник выступает за «Ювентус» с 2005 года. Его подробная статистика – здесь.