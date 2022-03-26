Игнашевич о длительных перелетах из Калининграда: «Жаловаться не хочется. Есть более важные и серьезные вещи»

не стал жаловаться на длительные перелеты «Балтики».

– Как влияет на подготовку то, что «Балтике» в связи с изменением маршрутов [самолетов – из-за закрытия воздуха Польшей и странами Балтии] стало дольше добираться на матчи?

– Честно говоря, не хочется отвечать на этот вопрос, мне очень не нравится. Есть более важные и серьезные вещи сейчас.

Жаловаться, что мы тут добираемся, и в связи с этим какие-то проблемы, совершенно не хочется, – сказал главный тренер команды из Калининграда.