Пиоли о «Милане»: «Мне посчастливилось тренировать игроков, которые идеально воплощают ценности клуба. Мы стараемся вписать новую страницу в историю»

поделился впечатлениями от работы в «Милане».

«Мне посчастливилось разговаривать с ежедневно. Я всегда говорил, что мне посчастливилось тренировать отличную группу игроков, которые идеально воплощают ценности этого клуба. Вместе мы стараемся вписать новую страницу в историю.

Всего через несколько дней в «Милане» я почувствовал то, чего никогда больше нигде не чувствовал, я сразу почувствовал себя как дома. Вот что «Милан» представляет собой для меня: дом.

Давление – это часть моей работы, но оно также мотивирует, потому что напоминает мне, что я всегда могу добиться большего.

Наша цель – сделать наших болельщиков счастливыми. Вот почему мы играем. Нам повезло, что у нас есть замечательные болельщики, и мы никогда не перестанем благодарить их, потому что их страсть всегда была заразительной», – сказал главный тренер .