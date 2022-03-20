Почеттино о словах Мбаппе об уважении к клубу и фанатам: «Оно должно быть всегда. Сегодня мы его не проявили»

прокомментировал слова об уважении к болельщикам.

Главный тренер подвел итоги матча против в Лиге 1 (0:3).

– Килиан Мбаппе сказал, что нужно уважать клуб и его болельщиков. Это вы сделали это замечание?

– Я не знаю, что сказал Килиан, я еще не слышал этого. Важно слышать его слова, потому что их могут вырвать из контекста.

Я сказал, что неприемлемо начинать матч таким образом. Мы несем ответственность за то, чтобы это больше не повторилось, и за то, что мы будем играть гораздо лучше.

Я считаю, что уважение к клубу, нашим болельщикам и тем, кто нас поддерживает, должно быть всегда, независимо от того, выигрываем мы или проигрываем. Но сегодня мы не проявили его, особенно в начале игры», – сказал Почеттино.