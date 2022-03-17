Вальверде о Мбаппе: «Отличный игрок и невыносимый соперник»

Теги Реал Мадрид Роналдо Ла Лига Килиан Мбаппе Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде оценил игровые качества Килиана Мбаппе.

– Каков Мабппе на поле? Он похож на Роналдо?

– Я очень мало видел игру Роналдо, только на видео и в социальных сетях. Он забивал невероятные голы и является фигурой мирового масштаба. 

Я играл против Мбаппе, и я считаю его отличным игроком. Он зрелищен. Он молод, но в то же время проявляет такой опыт, как будто он очень стар. Он обладает некоторыми уникальными навыками. Он отличный игрок и невыносимый соперник, – сказал полузащитник «Реала».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные