Вальверде о Мбаппе: «Отличный игрок и невыносимый соперник»

Федерико Вальверде оценил игровые качества Килиана Мбаппе.
– Каков Мабппе на поле? Он похож на Роналдо?
– Я очень мало видел игру Роналдо, только на видео и в социальных сетях. Он забивал невероятные голы и является фигурой мирового масштаба.
Я играл против Мбаппе, и я считаю его отличным игроком. Он зрелищен. Он молод, но в то же время проявляет такой опыт, как будто он очень стар. Он обладает некоторыми уникальными навыками. Он отличный игрок и невыносимый соперник, – сказал полузащитник «Реала».