Вальверде о Мбаппе: «Отличный игрок и невыносимый соперник»

оценил игровые качества .

– Каков Мабппе на поле? Он похож на ?

– Я очень мало видел игру Роналдо, только на видео и в социальных сетях. Он забивал невероятные голы и является фигурой мирового масштаба.

Я играл против Мбаппе, и я считаю его отличным игроком. Он зрелищен. Он молод, но в то же время проявляет такой опыт, как будто он очень стар. Он обладает некоторыми уникальными навыками. Он отличный игрок и невыносимый соперник, – сказал полузащитник .