Лопетеги, Энрике, Тухель и еще два тренера – в шорт-листе «Манчестер Юнайтед»

сформировал список кандидатов на пост главного тренера команды.

В него вошли ( ), ( ), ( ), Эрик тен Хаг ( ) и (сборная Испании).

Отмечается, что вариант с Энрике видится наиболее сложным, так как тренер планирует выступить на вместе с испанской командой, а «МЮ» хочет, чтобы новый тренер приступил к работе до старта следующего сезона.

В ноябре прошлого года «Юнайтед» уволил . Команду сейчас на временной основе тренирует .