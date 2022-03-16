Лопетеги, Энрике, Тухель и еще два тренера – в шорт-листе «Манчестер Юнайтед»

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«МЮ» сформировал список кандидатов на пост главного тренера команды.

В него вошли Томас Тухель («Челси»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Маурисио Почеттино («ПСЖ»), Эрик тен Хаг («Аякс») и Луис Энрике (сборная Испании).

Отмечается, что вариант с Энрике видится наиболее сложным, так как тренер планирует выступить на ЧМ-2022 вместе с испанской командой, а «МЮ» хочет, чтобы новый тренер приступил к работе до старта следующего сезона.

В ноябре прошлого года «Юнайтед» уволил Оле-Гуннара Сульшера. Команду сейчас на временной основе тренирует Ральф Рангник.

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