Овечкин обогнал Ягра, сборная без Дзюбы, Роналду вылетел из ЛЧ, CAS не заморозил бан УЕФА, россияне могут не попасть на «Уимблдон», проект закрытой лиги от Газзаева, сделка «Барсы» со Spotify и другие новости

1. Александр Овечкин забил 767-й гол в НХЛ и вышел на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории, обогнав Яромира Ягра. До идущего на 2-м месте Горди Хоу – 34 шайбы. Среди европейских игроков Овечкин стал новым рекордсменом.

2. Объявлен состав футбольной сборной России на ближайший сбор. Селихов, Смолов, Бакаев, Сарвели – в составе, Артем Дзюба – нет. По словам тренера команды Валерия Карпина, Дзюба «попросил его не вызывать на этот сбор в связи с непростой ситуацией на Украине, где у Артема много родственников». Сам футболист заявил, что «дело в семейных обстоятельствах».

3. Спортивный арбитражный суд отказался приостановить бан УЕФА для российских команд на время разбирательства. По ФИФА решат в конце недели.

4. «Атлетико» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, победив «МЮ» на «Олд Траффорд» – 1:0. У Роналду 0 ударов по воротам, они с Месси второй сезон подряд одновременно вылетают в 1/8 финала. «Бенфика» выбила «Аякс» и тоже вышла в четвертьфинал.

5. Валиева, Щербакова, Коляда, Кондратюк, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов выступят на Кубке Первого канала. Загитова, Медведева, Ягудин и Траньков будут работать на турнире в качестве ведущих и группы поддержки команд.

6. Российские теннисисты могут пропустить «Уимблдон», если не дадут гарантий, что не поддерживают Владимира Путина. Об этом сообщил министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон.

7. Евросоюз ввел санкции против Романа Абрамовича, президента «Металлурга» Рашникова и ряда других лиц. Кроме того, в санкционные списки Великобритании попали Шипулин, Мазепин и Валуев.

8. «Барселона» объявила о сделке со Spotify. Стадион клуба получит название «Spotify Камп Ноу».

9. Гжегож Крыховяк перешел в АЕК из «Краснодара». Он будет играть в Греции до конца сезона. Игрок в одностороннем порядке приостановил контракт с «Краснодаром» до 1 июня.

10. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Анахайм» (4:3 ОТ), Панарин сделал 3 передачи. «Торонто» обыграл «Даллас» (4:0), Михеев забросил 11-ю шайбу в сезоне. «Нэшвилл» переиграл «Питтсбург», у Тренина 14-й гол в сезоне, Малкин в 5-й раз подряд остался без очков. Все результаты дня – здесь.

11. УЕФА заявил, что матч «Лилль» – «Челси» состоится, несмотря на санкции Евросоюза против Абрамовича. Ранее появилась информация, что проведение игры под угрозой.

12. Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев предложил создать закрытую лигу с 40 командами, двумя географическими зонами и взносами за вступление. Бюджет лиги должен составить минимум 500-600 млн долларов, лимит – «8+3».

13. НБА. 60 очков Ирвинга помогли «Бруклину» разгромить «Орландо», «Финикс» выиграл у «Нового Орлеана» и другие результаты.

14. Трансферные новости. «Барселона» договорилась с Кессиэ о переходе, пишет Фабрицио Романо. Кроме того, «ПСЖ» предложил «Барсе» подписать Неймара. Ему уже несколько месяцев ищут новый клуб. Перес хочет собрать «галактикос» в «Реале». «Реал» может повторить предложение «Ман Сити» Холанду. Переговоры «Ливерпуля» с Салахом сорвались, он может уйти бесплатно летом 2023-го. Пишут, что Мо не хочет в Ла Лигу.

15. Футболисты «Реала» Карим Бензема и Ферлан Менди могут не сыграть в класико с «Барселоной» из-за травм.

16. «МЮ» может снести «Олд Траффорд» и построить новый стадион. Это один из вариантов реконструкции.

17. Экс-президент ИИХФ Рене Фазель вскоре начнет работать в КХЛ. Название должности и круг обязанностей подбираются.

18. Футболки Лео Месси составляют 60% от всех, проданных «ПСЖ». Клуб за полгода превзошел показатели прошлого сезона.

19. Появились фото новой домашней формы «Реала». Она белая с фиолетовыми полосами.

20. Клубы АПЛ опасаются, что «Челси» получит преимущество из-за решения Абрамовича о списании 1,5 млрд фунтов долга.

Цитаты дня.

Депутат Милонов об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Негодяй, мерзкий поступок предателя. Может ехать в сборную Украины. Пошел на фиг»

Валерий Газзаев: «Иностранцы ничего не дали российскому футболу. В закрытой Суперлиге России должны работать только отечественные тренеры»

Екатерина Юрлова: «Русофобии в Европе не ощущала. Наоборот, людям была интересна наша культура»

Депутат Терюшков: «От легионеров надо отказываться. Они нам не нужны – огромное количество детей играет в футбол»

Кассано о Роналду: «Он не входит в число лучших игроков мира, не голы определяют футболиста. Историю творили гении Зидан и Иньеста»

«Месси растерял всю магию после ухода из «Барсы», а Роналду делает нереальные хет-трики в 37. Вопрос о величайшем закрыт». Морган о форвардах