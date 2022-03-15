Российские игроки могут пропустить «Уимблдон», если не дадут гарантий, что не поддерживают Путина

Министра спорта Великобритании Найджел Хаддлстон высказался об участии россиян в «Уимблдоне».

По мнению Хаддлстона, игроки должны выступать без флага и только в том случае, «если они дадут гарантии, что не поддерживают Владимира Путина. Сейчас мы рассматриваем, какие могут быть требования, чтобы получить эти гарантии», – приводит слова Хаддлстона Eurosport со ссылкой на The Times.

Хаддлстон добавил, что сейчас идет обсуждение этого вопроса с организаторами «Уимблдона».

Он сказал, что Великобритания анализирует пути достижения «глобального консенсуса» с другими странами относительно того, как следует действовать в отношении российских игроков.

Также Хаддлстон предположил, что Россия не вернется на международную спортивную арену в ближайшем будущем.

Напомним, по совместному решению , и российские и белорусские теннисисты уже выступают на индивидуальных турнирах в нейтральном статусе (решение касается в том числе предстоящих «Больших шлемов»). От командных соревнований сборные отстранены.