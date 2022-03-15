Газзаев предложил лимит «8+3» в закрытой лиге России: «Создание Суперлиги даст толчок молодежи. Будут только самые сильные легионеры»

рассказал о лимите и потолке зарплат в российской закрытой лиге.

«Отдельно хочу сказать о потолке зарплат и развитии собственных футбольных кадров. Создание Суперлиги даст толчок молодым футболистам. Если взять на основу лимит «8+3», то клубы будут брать только самых сильных и мотивированных легионеров, и в каждом матче на поле будут выходить не менее восьми российских игроков. Таким образом, мы будем развивать свой футбол и абсолютно уверен, что у нас появятся свои новые звезды в большом количестве.

И не нужно будет платить огромные зарплаты, как сейчас, и раздувать бюджеты. У молодых игроков будет прекрасная возможность прогрессировать и, возможно, со временем получить приглашение из ведущих европейских клубов на лучшие условия – если, конечно, ситуация изменится или у кого-то в принципе будет желание уезжать.

Думаю, переход любого нашего игрока в европейский клуб будет зависеть от предложений. Если же это предложение устроит игрока и клуб, то переехать в европейский чемпионат проблемы не составит», – сказал экс-тренер ЦСКА.

Газзаев предложил создать закрытую лигу с 40 командами, двумя географическими зонами и взносами за вступление