«ПСЖ» – дисфункциональная команда. Не нужно указывать пальцем на Почеттино, это происходит каждый сезон». Фердинанд о вылете парижан из ЛЧ

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Рио Фердинанд не считает Маурисио Почеттино главным виновником вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

«Многие тренеры уже были в «ПСЖ», становились чемпионами и терпели неудачи в Лиге чемпионов.

Мы увидели, что команда спасовала, и это не просто исключительный эпизод в этом сезоне, это происходит каждый год, когда говорят: «Знаете, при том таланте, которым обладает «ПСЖ», особенно в атаке, при их опыте, при количестве высококлассных игроков в составе, у них есть шанс на победу».

И они поигрывают в четвертьфинале, полуфинале, финале. Вот что происходит. Это дисфункциональная команда, я думаю, именно так можно описать то, как они играют.

Так что я не думаю, что нужно слишком уж активно указывать пальцем на Почеттино, потому что это происходит сезон за сезоном», – сказал Фердинанд.

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