Хавбек «Словацко» Левин: «В Чехии зарплаты от 50 до 200 тысяч рублей в месяц. Только в «Славии», «Виктории» и «Спарте» выше»

Полузащитник «Словацко» рассказал об уровне зарплат в чешском футболе.

– Не было страшно переезжать в чужую страну?

– Нет. Было интересно. Переживал насчет бытовых вещей, культуры, языка (в итоге освоил чешский на третий год). В «Динамо» у нас были шикарные условия: на базе кормили, стирали твои вещи, убирали твою комнату. В Чехии такого нет, и перестраиваться трудно.

– По словам из «Балтики», поигравшего за «Баник» и «Зноймо», в Чехии футболисты получают около 200 тысяч рублей в месяц. У тебя было так же?

– А тут реально у всех зарплата примерно одинаковая – от 50 до 200 тысяч рублей в месяц. Только в , и уровень выше. У меня было где-то четыре тысячи евро в месяц.

– Хватало этих денег на жизнь?

– В Чехии – да, – сказал Левин.