Хавбек «Словацко» Левин: «В Чехии зарплаты от 50 до 200 тысяч рублей в месяц. Только в «Славии», «Виктории» и «Спарте» выше»

Полузащитник «Словацко» Владислав Левин рассказал об уровне зарплат в чешском футболе.
– Не было страшно переезжать в чужую страну?
– Нет. Было интересно. Переживал насчет бытовых вещей, культуры, языка (в итоге освоил чешский на третий год). В «Динамо» у нас были шикарные условия: на базе кормили, стирали твои вещи, убирали твою комнату. В Чехии такого нет, и перестраиваться трудно.
– По словам Артема Мещанинова из «Балтики», поигравшего за «Баник» и «Зноймо», в Чехии футболисты получают около 200 тысяч рублей в месяц. У тебя было так же?
– А тут реально у всех зарплата примерно одинаковая – от 50 до 200 тысяч рублей в месяц. Только в «Славии», «Виктории Пльзень» и «Спарте» уровень выше. У меня было где-то четыре тысячи евро в месяц.
– Хватало этих денег на жизнь?
– В Чехии – да, – сказал Левин.