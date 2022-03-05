Златан может поехать на матч с «Наполи». Он не играет за «Милан» из-за травмы ахилла с 23 января

Форвард может сыграть с .

Накануне 40-летний швед тренировался индивидуально, но есть шанс, что он отправится с командой в Неаполь, где в воскресенье пройдет центральный матч 28-го тура Серии А.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Milan news.

Из-за повреждения ахиллова сухожилия Ибрагимович не играет за «Милан» с 23 января. Но, по данным La Gazzetta dello Sport, нападающий сделает все, чтобы выйти на поле в Неаполе.

Капитан «россонери» вряд ли успеет полностью восстановиться от мышечной травмы, поэтому не примет участия в матче с «Наполи». В пятницу защитник занимался в тренажерном зале.