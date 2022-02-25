Ребров о знакомстве с Николсоном: «Я подошел, а он говорит: «Чувак, я тебя знаю, ты еще недавно вратарем был!»

Новичок «Спартака» знал экс-вратаря Артема Реброва до перехода в московский клуб.

«Удивительно было, когда приехал Николсон. Я подхожу к нему: «Хеллоу, май нэйм из Артем, найс ту мит ю». А Николсон говорит: «Чувак, ты чего, я же тебя знаю, ты еще недавно вратарем был!»

Представляете, как он изучил клуб, куда едет, что даже меня запомнил, хотя я два года не играл», – написал бывший голкипер в блоге на Sports.ru.

«Чтобы взять Мартинса и отдать Понсе, Каттани не выходил из номера два дня». Ребров – о работе со спортивным директором «Спартака»