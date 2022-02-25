Ребров о должности в «Спартаке»: «Ребята шутят: «Комиссию с агентами поделил? Машину прямо в Дубае новую купишь?»

рассказал о работе с в «Спартаке».

«Теперь есть странное чувство вины перед пацанами: Ваноли их гоняет, они потом истекают, а я стою такой замечательный на бровке, наслаждаюсь их страданиями. Потом думаю: «А чего я переживаю? Я сам жопу рвал двадцать лет, чего-то добился. Теперь вместо жопы рву голову».

Но все равно проскакивает непонятное чувство стыда. Парни мне, конечно, мстят шутками: «Ну чего, какой процент с переподписания? Комиссию-то с агентами поделил? Машину прямо сейчас в Дубае новую купишь?» – написал экс-вратарь «Спартака» в блоге на Sports.ru.

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