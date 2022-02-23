Эрикссона просили в Северной Корее помочь с легким жребием на ЧМ-2010: «Они так и не поверили, что это невозможно»

Представители Северной Кореи просили Свена-Йорана Эрикссона организовать легкий жребий на .

Бывший тренер и сборной Англии посетил КНДР незадолго до старта мирового первенства.

«Они знали, что я являюсь членом футбольного комитета , попросили помочь им.

Я ответил: «Конечно, я помогу, если смогу». Я думал, речь идет о мячах или бутсах.

А они заявили мне: «Мы хотим легкий жребий». Хотели, чтобы я помог им с этим. Я спросил: «Это действительно то, о чем я подумал? Я не могу это сделать. Никто не может. Это невозможно и незаконно, даже попытка подобного».

Они мне так и не поверили. Они посчитали, что я просто не захотел. Очень странно», – рассказал швед.

На ЧМ-2010 сборная КНДР попала в группу с Бразилией, Португалией и Кот-д’Ивуаром. Команда не набрала ни одного очка, потерпев три поражения.