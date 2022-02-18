Маурисио Почеттино: «Месси и есть футбол. Он лучший игрок мира»

назвал лучшим игроком мира.

– Есть ли риск, что Месси потеряет уверенность [после матча с «Реалом»]?

– Нет, он лучший игрок в мире. Месси и есть футбол. Если вы хотите объяснить кому-то, что такое футбол, скажите, что это Лео Месси.

Не думаю, что незабитый пенальти повлияет на его уверенность. Если кто-то так говорит, то он не разбирается в этом виде спорта. Команда хорошо играла благодаря тому, как он интерпретировал игру.

Месси сыграл отлично, благодаря ему команда играла cообща, – сказал главный тренер .