Маурисио Почеттино: «Месси и есть футбол. Он лучший игрок мира»

Маурисио Почеттино назвал Лионеля Месси лучшим игроком мира.
– Есть ли риск, что Месси потеряет уверенность [после матча с «Реалом»]?
– Нет, он лучший игрок в мире. Месси и есть футбол. Если вы хотите объяснить кому-то, что такое футбол, скажите, что это Лео Месси.
Не думаю, что незабитый пенальти повлияет на его уверенность. Если кто-то так говорит, то он не разбирается в этом виде спорта. Команда хорошо играла благодаря тому, как он интерпретировал игру.
Месси сыграл отлично, благодаря ему команда играла cообща, – сказал главный тренер «ПСЖ».