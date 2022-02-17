Карен Чен: «Не знаю деталей дела Валиевой. Могу лишь сказать: важно, чтобы соревнования были чистыми»

Теги сборная России допинг сборная США Олимпиада-2022 женское катание Карен Чен Камила Валиева Фигурное катание

Американская фигуристка Карен Чен высказалась о ситуации с положительной допинг-пробой россиянки Камилы Валиевой. 

Чен стала серебряным призером в командном турнире в составе сборной США. Церемония вручения медалей не проводилась, так как стало известно о допинг-пробе Валиевой.

«Я не знаю деталей дела Валиевой. Могу лишь сказать: важно, чтобы соревнования были чистыми.

Очень обидно, что медальной церемонии не будет, но это сложная ситуация», – сказала Чен. 

Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?

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