Тони Кроос: «С Роналду было ощущение, что он все сделает. Он тащил «Реал» силой воли, решал исход матчей»

Полузащитник упомянул форварда , отвечая на вопрос о том, игра какого футболиста ему запомнилась.

«Могу вспомнить матч, когда мы проиграли «Вольфсбургу» на выезде со счетом 0:2 в 1/8 финала Лиги чемпионов. Дома Роналду вывел нас в следующий раунд. Мы выиграли 3:0, он забил все три мяча.

Я не любитель сводить все к одному игроку, но с Криштиану было ощущение, что он все сделает, если команда сыграет сплоченно. Он тащил нас силой воли и уровнем. Он решал исход матчей», – сказал немец в подкасте с братом Феликсом.

Роналду прервал худшую сухую серию за 13 лет. И отпраздновал это на коленях!