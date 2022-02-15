«Рубин» отдал «Нижнему Новгороду» защитника Александрова в аренду с правом выкупа

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Защитник Виктор Александров покинул «Рубин».

20-летний игрок перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды до конца года, у клуба будет возможность выкупить его.

За новую команду Александров будет выступать под номером 2.

Защитник находится в системе «Рубина» с 2017 года, в 2021 году выступал в аренде в «Валмиере». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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