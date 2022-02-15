«Рубин» отдал «Нижнему Новгороду» защитника Александрова в аренду с правом выкупа

Защитник Виктор Александров покинул «Рубин».
20-летний игрок перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды до конца года, у клуба будет возможность выкупить его.
За новую команду Александров будет выступать под номером 2.
Защитник находится в системе «Рубина» с 2017 года, в 2021 году выступал в аренде в «Валмиере». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Виктор Александров – в «Нижнем Новгороде» https://t.co/OAV0Aipo9q pic.twitter.com/SFJJnZI0Yb— ФК Нижний Новгород (@fcnn_ru) February 15, 2022