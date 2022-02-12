«Я – Роналдиньо-младший». Коноплянка про 80-й номер в «Краковии»

Новичок «Краковии» Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от перехода в польский клуб.
– Президент и тренер сказали, что хотят видеть меня в Кракове – чтобы перешел в «Краковию» и показал, что умею на поле.
Для меня было удовольствием разговаривать с ними, как с семьей. Это первое. Мне нравится, когда меня хотят видеть и зовут по-отечески.
– Какой ты в раздевалке? Поможешь нашим молодым талантам?
– Я не тренер, чтобы говорить, как играть. Обычно я выхожу на поле и пытаюсь показать свои умения – только на поле могу помочь.
– Какое твое физическое состояние?
– Хорошее, я в форме. Последняя травма была 8 месяцев назад – это был плохой период.
Теперь хочу показать людям, которые могли позабыть, как я играю. Я голоден и хочу помочь команде зарабатывать по 3 очка в каждой игре.
– Почему ты выбрал номер 80?
– Это просто. Помните, какой номер был у Роналдиньо в «Милане»? 80-й. Так что я – Роналдиньо-младший.
– У тебя есть личные цели на этот сезон?
– Конечно. Я не думаю о голах или ассистах. Да, мне нужна помощь, но я думаю лишь о первых 3 очках – посмотреть в глаза команде, увидеть каждого счастливым. Для меня не важны голы и ассисты.
Хорошо, скажу: минимум для меня – забить 5 голов и отдать 5 результативных передач. Это для начала, но посмотрим.
– Одна из целей – вернуться в сборную?
– Да, это большая цель – вернуться в национальную команду. Вот почему я здесь, – передает слова Коноплянки Tribuna.com со ссылкой на ютуб-канал «Кравковии».