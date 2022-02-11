Коноплянка перешел в «Краковию» из «Шахтера»

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Шахтер высшая лига Польша Краковия трансферы Евгений Коноплянка Футбол

Украинский вингер Евгений Коноплянка стал игроком «Краковии».

Контракт 32-летнего футболиста с польским клубом подписан на полгода с опцией продления еще на год.

Переход Коноплянки – бесплатный для «Краковии», контракт Евгения с «Шахтером» действовал до лета 2022 года.

Ранее украинец выступал за «Днепр», «Севилью» и «Шальке». Последние 2 сезона он играл за горняков и провел 28 матчей в УПЛ, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его статистика – здесь.

«Краковия» занимает 9-е место в чемпионате Польши.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MKS Cracovia SSA (@mkscracovia)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные