Коноплянка перешел в «Краковию» из «Шахтера»

Украинский вингер стал игроком «Краковии».

Контракт 32-летнего футболиста с польским клубом подписан на полгода с опцией продления еще на год.

Переход Коноплянки – бесплатный для «Краковии», контракт Евгения с действовал до лета 2022 года.

Ранее украинец выступал за «Днепр», «Севилью» и «Шальке». Последние 2 сезона он играл за горняков и провел 28 матчей в , забил 4 гола и отдал 5 передач. Его статистика – здесь.

занимает 9-е место в чемпионате Польши.