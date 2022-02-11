Коноплянка перешел в «Краковию» из «Шахтера»

Украинский вингер Евгений Коноплянка стал игроком «Краковии».
Контракт 32-летнего футболиста с польским клубом подписан на полгода с опцией продления еще на год.
Переход Коноплянки – бесплатный для «Краковии», контракт Евгения с «Шахтером» действовал до лета 2022 года.
Ранее украинец выступал за «Днепр», «Севилью» и «Шальке». Последние 2 сезона он играл за горняков и провел 28 матчей в УПЛ, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его статистика – здесь.
«Краковия» занимает 9-е место в чемпионате Польши.
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