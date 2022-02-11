Маурисио Почеттино: «Надеюсь, Мбаппе проведет всю карьеру в «ПСЖ». Он в пятерке лучших игроков мира»

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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о форварде Килиане Мбаппе.

– Как бы вы описали Мбаппе? Какой он в ежедневном общении?

– Это большое человеческое открытие. Мбаппе – парень с невероятной эмпатией и харизмой. Язык очень помог, ведь он идеально говорит по-английски и по-испански. Это помогает нам быть ближе. Сначала мне было тяжело справиться с французским, и это подарило нам особую близость.

У Килиана выдающаяся харизма. Он излучает невероятную энергию. Мне повезло работать с ним и другими отличными игроками. Я узнал Мбаппе в зоне, где он снимает костюм супергероя, и обнаружил взрослого и харизматичного парня. Кроме того, несмотря на молодость, он руководствуется особыми ценностями в повседневной жизни.

– Такой игрок готов присоединиться к «Реалу»?

– Надеюсь, он проведет всю карьеру в «ПСЖ». Это стало бы очень хорошим знаком для нас и для клуба. По моему мнению, Мбаппе входит в пятерку лучших игроков мира. Без сомнений, – сказал Почеттино.

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