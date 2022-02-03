Лука Каттани: «Приоритет стратегии «Спартака» – сохранение российских игроков с большим потенциалом»

Спортивный директор «Спартака» прокомментировал заявку красно-белых на плей-офф .

«Сохранение российских игроков с большим потенциалом – приоритет клубной стратегии. Разумеется, мы заранее знали, что возможность дозаявки футболистов на стадии плей-офф Лиги Европы ограничена.

Несмотря на это, мы посчитали необходимым придать глубину составу, в том числе с точки зрения задела на будущее. Отказываться от этого процесса из-за еврокубковых ограничений было бы неправильно. Время, необходимое на развитие команды, было бы потеряно», – сказал Каттани.

Напомним, что по сравнению с групповым турниром «Спартак» дозаявил Кристофера Мартинса и Шамара Николсона (список А), а также Михаила Волкова и Дмитрия Маркитесова (список Б для молодых футболистов).

Еще одно место в списке А занял Самюэль Жиго, который заявлен как игрок, арендованный у «Марселя».

Мартинс, Николсон, Жиго, Максименко и Рассказов – в заявке «Спартака» на плей-офф ЛЕ