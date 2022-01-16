Дмитрий Скопинцев: «Когда играешь с «Зенитом», чувствуется, что это команда европейского уровня»

Защитник «Динамо» рассказал о соперничестве с в нынешнем сезоне.

– До «Зенита» всего два очка и это дополнительный стимул для игроков «Динамо»?

– Да, я очень хочу, чтобы «Динамо» в этом году стало чемпионом. «Зенит» – вот тут, на расстоянии вытянутой руки, до первого места совсем чуть-чуть. Я думаю, это не только меня дополнительно мотивирует, но и всех парней. Но и лично хочу тоже сделать шаг вперед, чтобы провести вторую часть чемпионата как минимум не хуже, чем первую половину.

– Год назад, когда ты говорил о как о лидере , на тебя смотрели широко раскрытыми глазами. Сейчас команду устроят серебряные медали и возможность побороться за Лигу чемпионов?

– Я уже тогда, год назад, чувствовал уверенность в тренере и в том фундаменте из футболистов, на котором сейчас стоит команда. Все это не могло не дать результат. Может быть, снаружи это не видно было, но изнутри читалось. Что до второго места… Знаешь, у нас в команде все в здравом соотношении и максималисты, и реалисты. Наверное, мы и собрались пораньше на сбор, чтобы лучше подготовиться к борьбе в главной части сезона.

– До перерыва у «Динамо» было два очень разных матча с «Зенитом»…

– Да, когда встречаешься с ними, чувствуется, что играешь против команды европейского уровня. Не зря они только-только с сражались на равных, могли зацепить. У них сбалансированная игра во всех линиях, мощнейший подбор футболистов, – сказал Скопинцев.