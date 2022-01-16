Михаил Кержаков: «Ничья с «Челси» перевесила многие неудачи «Зенита». Мне писали: «Спасибо за праздник!»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о выступлениях команды в первой половине сезона.
– Как оцените концовку осенней части сезона для «Зенита»?
– Именно концовка в принципе оказалась неплохой. Конечно, были матчи, где мы потеряли очки, хотя не должны были этого делать.
Самая досадная в этом смысле – последняя игра с «Динамо» (1:1), потому что, судя по первому тайму, вообще ничего не предвещало упущенной победы. Но потом эти травмы Вендела и Малкома сказались на ходе встречи. И все же, считаю, в ней «Зенит» недосчитался двух очков.
Но, конечно, отдельно стоит игра Лиги чемпионов с «Челси» (3:3). Лично для меня и для болельщиков, судя по тому, что они мне писали, она получилась особенной. Мне кажется, этот матч многие наши неудачи перевесил.
– Только ради него стоило терпеть, тренироваться, делать все, чтобы вернуться в состав, или это слишком громко сказано?
– Дело не во мне. Благодаря таким матчам люди любят футбол. Мне писали: «Ребята, спасибо! Вы подарили нам праздник».
В такие моменты ты понимаешь, что футбол не просто вид спорта, а, как писал Лобановский, социальное явление, – заявил Кержаков.