Посольство Украины попросило Ла Лигу отображать Крым как часть Украины на сайте турнира: «Грубая ошибка. Держим вопрос на контроле»

Посольство Украины в Испании обратилось к руководителю Ла Лиги Хавьеру Тебасу с просьбой внести изменения в графические материалы, касающиеся границ страны.

«В соответствии с информацией, ставшей известной посольству Украины в Испании, посол Сергей Погорельцев незамедлительно обратился к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу с просьбой исправить грубую ошибку, допущенную на сайте лиги в разделе вещателей, – отсутствие Крымского полуострова на карте Украины.

Посол Украины поднял вопрос о незамедлительном внесении изменений в соответствующие материалы и подчеркнул необходимость следовать политике непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и Севастополя, а также поддержки санкций в отношении России.

Посольство держит указанный вопрос на контроле», – сказано в сообщении.

Следует отметить, что на данный момент изменения, о которых заявлено в послании Тебасу, внесены.