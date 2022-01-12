«Динамо» представило Смолова роликом с отсылкой к «Гарри Поттеру»

Форвард «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Динамо».
Бело-голубые представили футболиста роликом с отсылкой к «Гарри Поттеру», серии романов Джоан Роулинг, которые были экранизированы.
Недавно, напомним, вышел фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс».
Смолов идет по платформе, а потом проходит сквозь стену и оказывается на стадионе «Динамо» в клубном шарфе.
Accio, forward 🪄#ДинамоМосква #ПораВозвращаться pic.twitter.com/mAeSZVScFb— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 12, 2022