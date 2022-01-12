«Динамо» представило Смолова роликом с отсылкой к «Гарри Поттеру»

Форвард «Локомотива» перешел в .

Бело-голубые представили футболиста роликом с отсылкой к «Гарри Поттеру», серии романов Джоан Роулинг, которые были экранизированы.

Недавно, напомним, вышел фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс».

Смолов идет по платформе, а потом проходит сквозь стену и оказывается на стадионе «Динамо» в клубном шарфе.