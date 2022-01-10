Моуринью о «Роме»: «Игроки должны тянуться ко мне в плане психологии, а не я к ним. Нужно выходить из зоны комфорта, где мы довольны шестым-седьмым местом»

Главный тренер «Ромы» высказался о проблемах своей команды после поражения от (3:4).

«Мне дали три года, чтобы эта команда прибавила, но для этого мне нужна помощь клуба.

В команде не проявляются лидерские качества, когда что-то происходит на поле, даже если речь о судейских решениях. Нет человека с сильным характером.

Мы усилим состав благодаря двум новичкам, которые придут на правах аренды. Один из них Мэйтленд-Найлз, другой – физически крепкий полузащитник с характером.

Мы должны выходить из зоны комфорта, где мы довольны шестым-седьмым местом. Я сказал парням, что для этого они должны тянуться ко мне, а не я должен двигаться в их направлении, если говорить о психологическом аспекте», – сказал Моуринью.