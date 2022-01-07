Игрока «Мидлсбро» за гомофобный твит 10-летней давности обязали пройти образовательный курс

Защитник наказан за гомофобный пост в соцсетях, который он опубликовал, будучи подростком.

В апреле 2012 года 14-летний Бола, тренировавшийся в академии «Арсенала», запостил гомофобное сообщение в твиттере. Содержание поста не уточняется, так как ходатайство англичанина о неразглашении сути сообщения было удовлетворено.

За этот проступок Бола получил предупреждение. Теперь он обязан пройти специальный обучающий курс.

Примечательно, что футболиста могли дисквалифицировать, если бы его поступок оценили по действующим нормам . Однако представитель игрока успешно доказал, что наказание должно соответствовать правилам 2012 года.